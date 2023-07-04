Еще 450 утят выпустили в естественный водоем в Дмитрове

Еще четыре с половиной сотни утят выпустили в естественную среду обитания в Подмосковье, передает областной Минсельхозпрод. За выпуском следили сотрудники Государственной ветеринарной службы области.

Утят кряквы в возрасте тридцати дней выпустили в озеро на территории охотхозяйства «Озерецкое» в Дмитрове. Перед этим специалисты проверили все необходимые документы и убедились в том, что птенцы здоровы.

В прошлом месяце в этом же городском округе в естественный водоем были выпущены пятьсот утят.