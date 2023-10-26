Еще два заказника в Подмосковье поставили на кадастровый учет

Еще два заказника в Подмосковье обрели четкие границы. Как сообщили в Минэкологии региона, это «Склон реки Гнилуши» в Раменском и «Парк Буньково» в Ступино.

На территории первой ООПТ произрастает редчайшая орхидея венерин башмачок крапчатый. В 2022 году в заказнике были выявлены факты рубки деревьев, разведения костров, обустройства «тарзанок» и незаконной охоты.

Во втором заказнике также можно встретить множество редких растений и животных. Всего на территории выявлены места обитания 44 видов позвоночных животных, в том числе 32 видов птиц.

«После того, как сведения об охранной зоне внесены в Единый государственный реестр недвижимости, любой человек через публичную кадастровую карту может посмотреть ее границы, узнать, что разрешено, а что запрещено на ее территории», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Министр подчеркнул, что охранные зоны являются убежищем для редких видов растений и животных и способствуют развитию экологически устойчивого туризма и экообразования.