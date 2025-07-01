Режим повышенной готовности ввели в компании «Россети Московский регион»
Для энергетиков Подмосковья ввели режим повышенной готовности
Фото: [Россети Московский регион]
В компании «Россети Московский регион» начал действовать режим повышенной готовности в связи с прогнозируемой непогодой. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.
По прогнозу в Подмосковье 1 июля ожидается ливневый дождь с грозой и усиление ветра до 16 м/с.
В компании привели в готовность более 300 бригад, в состав которых входят почти 1,2 тыс. человек. Также наготове 363 единицы спецтехники. В случае необходимости будут задействованы 190 мобильных дизель-генераторных установок.
Жители Подмосковья могут сообщить о перебоях в электроснабжении на «Светлую линию» по номеру 8 (800) 220-0-220.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации сферы ЖКХ в регионе.