Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика

Пострадавший в аэропорту Шереметьево двухлетний мальчик чувствует себя хорошо. Об этом в своем телеграм-канале по итогам визита к ребенку сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, малыш уже обходится без кислородной поддержки, но по-прежнему проходит терапию от отека мозга.

«Никаких болевых ощущений он не испытывает, папу он узнает, периодически сам просыпается, бодрствует и, как доктора говорят, активничает», — сказала Мишонова.

Она также подчеркнула, что во вторник, 1 июля, мальчика должны навестить мама и старший брат.

Напомним, что чудовищный инцидент, в результате которого пострадал мальчик, бежавший с семьей от войны в Иране, произошел 23 июня. В этот день 31-летний гражданин Белоруссии неожиданно подошел к стоявшему в зоне досмотра Шереметьево ребенку, поднял его и резко бросил с высоты своего роста. Шокирующие кадры появились в Сети.

По данным Следственного комитета России (СКР), мужчина находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Химкинский суд вынес решение в отношении белоруса — его отправили на два месяца под стражу. Известно, что мужчина состоял на учете у психиатра и страдал от шизофрении.

Ранее отец двухлетнего мальчика, пострадавшего в аэропорту Шереметьево, рассказал о состоянии сына.