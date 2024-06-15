Еще в трех округах прошли мероприятия в рамках акции «Чистый Лес»

Волоколамск, Раменское и Черноголовка присоединились к экологической акции «Чистый Лес» в рамках регионального партийного проекта «Единой России», целью которого является поддержание лесов региона в благоприятном состоянии.

Региональный координатор партийного проекта, председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин на этой неделе принял участие в акции в городском округе Черноголовка.

«До конца теплого времени года мы планируем провести подобные мероприятия практически в каждом муниципалитете нашего региона. Через такие акции мы хотим не только принести практическую пользу нашей подмосковной природе, но и вовлечь как можно большее число жителей в решение, а чаще недопущение загрязнения лесопарковых территорий», — заявил Владимир Шапкин.

Он также подчеркнул, что все экологические акции проводятся с привлечением жителей округов, активистов «Молодой Гвардии», сотрудников Мособллеса и администраций округов.

Совместными усилиями они смогли расчистить участок Ногинского областного лесничества площадью 0,8 гектара, расположенного на въезде в городской округ. В Раменском городском округе единороссы приняли участие в очистке территории дачного участкового лесничества «Квартал 47». Здесь, благодаря усилиям участников, удалось привести в порядок участок площадью 2,5 гектара. А в Волоколамске депутаты, волонтеры партии, активисты МГЕР и местные жители расчистили территорию возле к ДК «Космос» площадью свыше половины гектара.