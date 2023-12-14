Ежегодная региональная акция «Покорми птиц» началась в Подмосковье

Ежегодной региональной акции «Покорми птиц» дали старт в Подмосковье, передает областное Минэкологии. Первую кормушку в ее рамках повесил руководитель министерства Тихон Фирсов — на территории парка Сказок в Люберцах.

По словам министра, число участников акции растет с каждым годом. Если в 2022 году оно составило двадцать тысяч человек, то в текущем — уже порядка ста сорока тысяч жителей.

Он также отметил важность новой инициативы жителей Люберец об установке вендингового аппарата для продажи специального корма для птиц.

Кормушка для птиц должна быть с бортиками и крышей. Кормить пернатых лучше всего семечками — обязательно несолеными и нежареными, а также фруктами, несоленым свиным салом, вареным мясом.