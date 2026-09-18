«Не пытайтесь удалить его механически». Что делать с глубоким прыщом?
Косметолог Вершинина: холодный компресс уменьшит воспаление при прыще
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Косметолог Ирина Вершинина рассказала «Газете.Ru» о способах уменьшения воспаления при появлении крупного прыща.
«Если прыжок большой, болезненный и расположен глубоко под кожей, скорее всего, речь идет о выраженном воспалительном элементе. В такой ситуации главная задача — не пытаться механически удалить его, а уменьшить воспаление и не травмировать кожу», — приводит издание слова специалиста.
Для облегчения состояния, отметила, врач, можно приложить к проблемному участку холодный компресс. При этом лед нельзя прикладывать к коже напрямую, не обернув его чистой тканью. Воздействие холода в течение нескольких минут способствует уменьшению отека, покраснения и болезненных ощущений.
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