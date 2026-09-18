Золотой унитаз. Кёльн тратит на охрану общественного туалета на Ноймаркт €11 000 в месяц

Власти Кельна (Германия) несут значительные расходы на обеспечение безопасности общественного туалета, расположенного в центральной части города. Как сообщает газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на ответ официальных органов, ежемесячные затраты на эти цели достигают €11 000.

Согласно обнародованным данным, туалетный контейнер на улице Кребсгассе, прилегающей к площади Ноймаркт, будет находиться под охраной еще в течение года.

Охрана уборной осуществляется с 2022 года. При этом вход в туалет остается платным и составляет 50 центов. Совокупные расходы города на охрану объекта за пять лет могут достигнуть €704 000.

«Туалет на Кребсгассе продолжит работу и будет охраняться до тех пор, пока не откроется запланированный Центр помощи наркозависимым», — говорится в сообщении властей.

Необходимость привлечения охраны была обусловлена тем, что данный туалет часто использовался в качестве места для употребления наркотиков.

Строительство нового центра помощи наркозависимым ведется на улице Перленграбен, однако его открытие было перенесено на следующий год. В мэрии рассчитывают, что после ввода центра в эксплуатацию ситуация на площади Ноймаркт улучшится.

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