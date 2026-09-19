«Ремонт станет выгоднее». Выплаты по ОСАГО вырастут на 7-8%

С 19 сентября страховые выплаты по ОСАГО в России увеличатся в среднем на 7-8%. Причиной станет обновление справочников средней стоимости автозапчастей, сообщил РИА Новости глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Новые справочники вступают в силу 19 сентября. С июля действует утвержденный Банком России порядок их формирования. Теперь средние цены запчастей определяются только по стоимости оригинальных деталей, которые составляют не менее 30% от средней медианной цены. Цены аналогов не учитываются, если они дешевле оригиналов более чем на 70%.

Средняя стоимость расходных материалов рассчитывается по рыночным ценам без скидок.

Уфимцев отметил, что новый порядок позволит водителям получить более справедливую компенсацию на ремонт.

«По нашей оценке, прибавление составит до 7-8%», — указал он.

Средняя стоимость автозапчастей в новом справочнике выросла на 8,9% по сравнению с предыдущей редакцией. По маркам Toyota, Mitsubishi, Honda рост около 13%, по Kia, Daewoo, Chery — 4,6-4,8%. Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely, ВАЗ показали рост от 7,5% до 9,3%.

В РСА уточнили, что выплаты определяются на дату страхового случая. Новый справочник применяется для ДТП, произошедших с 19 сентября 2026 года. По таким событиям размер выплат увеличивается.

Ранее сообщалось о том, что новая Toyota Sienta оказалась дешевле ряда китайских семейных автомобилей.