«Стакан 3,2% вместо таблеток». Диетолог Медведева: цельное молоко не вредит сердцу, а приносит пользу

Кандидат сельскохозяйственных наук, директор Химико-технологического института НовГУ Ульяна Медведева в интервью РИА Новости сообщила, что цельное молоко не вызывает сердечно-сосудистые заболевания у здоровых людей.

«Долгое время считалось, что насыщенные жиры в молоке вредны для сердца. Но последние крупные исследования не находят прямой связи между обычным цельным молоком и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Более того, некоторые работы показывают: любители цельного молока имеют даже более низкий риск диабета второго типа и ожирения, чем поклонники обезжиренного», — приводит ее слова агентство.

По словам специалиста, жиры обеспечивают лучшее насыщение и положительно влияют на метаболизм. Незначительное повышение «плохого» холестерина, которое может фиксироваться в анализах, не вредит сердцу и сосудам. Молоко независимо от жирности связывают со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

«Здоровый человек не должен бояться цельного молока. Польза перевешивает теоретический вред. Бояться стоит не молока, а образа жизни в целом. Настоящие враги сердца — трансжиры, сладкие газировки и диван», — добавила Медведева.

При диагностированном нарушении липидного обмена разумной мерой станет переход на молоко жирностью 2,5% или 1%.

Ранее сообщалось о том, что молочные продукты и десерты перед сном могут нарушать качество сна.