Забытое спасение: ортопед напомнил о советской привычке, которая спасает офисных работников

Ортопед Андрей Литвиненко напомнил о давно забытом советском правиле, которое может спасти офисных работников от болезней суставов, сердца и даже пищеварения — производственной гимнастике. Об этом сообщает aif.ru.

Врач рассказал, что в Советском Союзе целые отделы вставали и по 20-30 минут выполняли комплекс упражнений. Это была не прихоть, а реальная профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения. Сегодня о такой практике почти забыли, а зря. Литвиненко советует делать перерывы и двигаться каждые 30-40 минут. Достаточно просто пройтись, сходить в туалет, сделать упражнение сидя на стуле, подняться на носки или перекатываться с пятки на носок.

По словам ортопеда, такие микропаузы полезны для капилляров и сосудов — кровь не застаивается, а значит, снижается риск тромбоза, варикоза и других проблем. Врач подчеркивает: не обязательно выделять час на фитнес, достаточно встроить движение в рабочий день.

Ранее стало известно, что ученые связали физическую активность со снижением риска диабета.