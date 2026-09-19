«Пхукет — лидер»: россияне всё чаще планируют новогодние каникулы за границей
«Газета.Ru»: россияне на 0,7% чаще бронируют авиабилеты на новогодние каникулы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Российские путешественники стали чаще выбирать зарубежные направления для проведения новогодних каникул. Соответствующие данные привела «Газета.Ru».
Согласно информации издания, спрос на раннее планирование отдыха на январские праздники сохраняется на высоком уровне. Количество предварительных авиазаказов на этот период увеличилось на 0,7%.
«Лидером среди зарубежных направлений стал Пхукет — туда оформлено 9,1% от всех международных авиазаказов», — указано в публикации.
Помимо тайского курорта, в первую пятерку популярных зарубежных направлений вошли Ташкент (4,7%), Шанхай (4,4%), Пекин (3,8%) и Касабланка (3,8%).
Ранее сообщалось о том, что новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней.