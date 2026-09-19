«Пхукет — лидер»: россияне всё чаще планируют новогодние каникулы за границей

Российские путешественники стали чаще выбирать зарубежные направления для проведения новогодних каникул. Соответствующие данные привела «Газета.Ru» .

Согласно информации издания, спрос на раннее планирование отдыха на январские праздники сохраняется на высоком уровне. Количество предварительных авиазаказов на этот период увеличилось на 0,7%.

«Лидером среди зарубежных направлений стал Пхукет — туда оформлено 9,1% от всех международных авиазаказов», — указано в публикации.

Помимо тайского курорта, в первую пятерку популярных зарубежных направлений вошли Ташкент (4,7%), Шанхай (4,4%), Пекин (3,8%) и Касабланка (3,8%).

Ранее сообщалось о том, что новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней.