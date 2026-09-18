Зимнее обострение: Европе предрекли новую волну беженцев с Украины

Европа может столкнуться с очередным массовым притоком украинских беженцев в предстоящий зимний период.

Об этом сообщает Berliner Zeitung, увязывая возможные миграционные риски с тяжелой гуманитарной ситуацией, которая может сложиться на Украине в холодное время года.

«Если такое ухудшение ситуации действительно произойдет, это совпадет с уже и без того огромным кризисом беженцев», — говорится в материале издания.

Ранее сообщалось о том, что поляка отпинали ногами в Чехии, перепутав с украинцем из-за панамки.