«340 тысяч в месяц»: сборщикам яблок в Курской области обещают золотые горы
Сборщикам яблок в Курской области обещают платить до 340 тыс. рублей в месяц
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
Сборщики яблок в Курской области могут получать около 340 тыс. рублей в месяц. Соответствующая вакансия опубликована на сервисе по поиску работы и подбору персонала hh.ru.
Согласно предложению, график работы — 6/1 по 9 рабочих часов вахтовым методом. За одну смену на производстве платят порядка 3 780 рублей. При 45 сменах заработная плата составит 170 тыс. рублей плюс бонус в 5 тыс. рублей, при 60 сменах — 226 800 рублей, при 90 сменах — 340 200 рублей. Также доступна вахта на 30 дней.
Работодатель обеспечивает проживание и питание, компенсирует проезд до вахты, а также выплачивает бонус в 10 тыс. рублей за каждого приведенного друга.
Перед началом работы кандидатам необходимо пройти оплачиваемое трехдневное обучение.
Ранее сообщалось о том, что диетологи Бончи и Лечовик раскрыли реальную пользу яблок.