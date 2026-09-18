«340 тысяч в месяц»: сборщикам яблок в Курской области обещают золотые горы

Сборщики яблок в Курской области могут получать около 340 тыс. рублей в месяц. Соответствующая вакансия опубликована на сервисе по поиску работы и подбору персонала hh.ru.

Согласно предложению, график работы — 6/1 по 9 рабочих часов вахтовым методом. За одну смену на производстве платят порядка 3 780 рублей. При 45 сменах заработная плата составит 170 тыс. рублей плюс бонус в 5 тыс. рублей, при 60 сменах — 226 800 рублей, при 90 сменах — 340 200 рублей. Также доступна вахта на 30 дней.

Работодатель обеспечивает проживание и питание, компенсирует проезд до вахты, а также выплачивает бонус в 10 тыс. рублей за каждого приведенного друга.

Перед началом работы кандидатам необходимо пройти оплачиваемое трехдневное обучение.

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