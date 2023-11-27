Факт нарушения природоохранного законодательства зафиксировали в подмосковной Коломне

Минэкологии Подмосковья вынесло постановление об административном наказании индивидуального предпринимателя, который занимается рыборазведением и организует платную рыбалку в городском округе Коломна. Об этом сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что гражданин организовал платную рыбалку на пруду, образованном ручьем Каменка, притоком реки Северки. Однако разрешение на пользование водным объектом на арендованном участке предприниматель не получал. Соответственно деятельность по рыборазведению и организации платных услуг на водоеме была незаконной.

Сотрудники Коломенской городской прокуратуры оперативно направили материалы проверки в ведомство. На основании чего и было вынесено постановление об административном наказании в виде штрафа.

Ранее Минэкологии в аналогичной ситуации объявило предостережение жителю городского округа Домодедово, который организовал платную рыбалку на пруду в деревне Ляхово.