Факт незаконного размещения снежных масс зафиксировали в городском округе Щелково

Житель подмосковного Щелково сообщил в Министерство экологии и природопользования Московской области, что управляющая компания «Комфорт» складирует отходы от уборки улиц вблизи водного объекта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы эконадзора проверили полученную информацию. При обследовании территории вблизи микрорайона «Лосиный парк-2» установлено, что при расчистке от снега подъездной дороги в водоохранной зоне ручья Поныри образовался увеличенный снежный покров, который вплотную примыкал к водному объекту, что в последствии может привести к его загрязнению.

Так, ситуация требовала вмешательства не только ведомства, но и коллег из Главного управления содержания территорий. По итогам надзорного мероприятия ООО «УК «Комфорт», ответственному за эксплуатацию дороги, объявлено предостережение о недопустимости нарушений.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что подобные водоемы имеют не только природную, но и историческую ценность. Ручей Поныри впервые упоминается в Писцовых книгах 1584 года как река Воронок, на берегу которой стоит село Жигалово.