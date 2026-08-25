«Размазанная голова» и песни вместо него: Гоген Солнцев рассказал о письме с безумным предложением Малахову

Российский шоумен и актер Гоген Солнцев в интервью блогерше Наташе Гасанхановой для проекта «ДаДа — НетНет» (доступно на YouTube) поделился историей о странном письме, которое пришло в редакцию телеведущего Андрея Малахова. По словам артиста, послание прислал житель глухой деревни, предложивший себя в качестве замены Солнцеву в случае его гибели в студии.

Шоумен рассказал, что автор письма был убежден, будто на Гогена Солнцева во время эфира упала световая рампа, которая «пробила ему башку» и «размазала голову по всей студии». При этом молодой человек утверждал, что может заменить артиста — и песнями, и плясками, и даже оставил свой номер телефона.

Солнцев признался, что подобное послание его поразило. Он задумался о том, что движет человеком, который пишет такие вещи и отправляет их на телевидение. Актер также не исключил, что вместо письма тот же зритель мог бы прийти в студию с кирпичом — и тогда последствия были бы куда более реальными.

В ходе разговора Солнцев добавил, что сталкивается с проявлениями нездорового внимания не только в переписке. У дверей его квартиры не раз оставляли куклы вуду и могильные венки. Артист не скрывает, что считает авторов этих «сюрпризов» психически нездоровыми людьми.

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