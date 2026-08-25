Лунное затмение 28 августа пройдет без нас: астроном Вибе объяснил, почему Подмосковье не увидит красную Луну

Жители Подмосковья не увидят частное лунное затмение 28 августа: Луна зайдет за горизонт до начала основной фазы. Об этом REGIONS рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

По его словам, в этот день Земля закроет до 96% лунного диска, и спутник окрасится в медно-красный цвет. Однако эффектное зрелище будет доступно только жителям Америки, Австралии и островов Тихого океана. В России затмение можно будет наблюдать лишь в Калининградской области. Астроном отметил, что в Подмосковье Луна уже опустится под горизонт.

Вибе посоветовал обратить внимание на другие небесные события. По вечерам хорошо виден Сатурн, а 31 августа и 27 сентября Луна пройдет рядом с этой планетой. В сентябре по утрам можно будет наблюдать Марс и Юпитер. Тем, кто хочет увидеть покраснение Луны, эксперт рекомендовал онлайн-трансляции астрономических сервисов. Ближайшее полное лунное затмение, которое будет видно на всей территории России, произойдет только 31 декабря 2028 года.