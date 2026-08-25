Город становится уютнее: что готовит Павловский Посад для жителей этой осенью

Среди знаковых событий — открытие парка имени А. С. Потапова в микрорайоне Ленский: жители оценили новое пространство для прогулок. На улице Интернациональная, 34, заработали площадки Музея истории русского платка и шали и Музея музыкальных инструментов — это усиливает культурный и туристический потенциал территории.



Более 3 000 человек приняли участие в крестном ходе ко Дню города: шествие длиной 5 км стало одним из самых эмоциональных моментов праздника.



Сейчас в округе продолжается подготовка к отопительному сезону — идут проверки сетей и котельных. На контроле — восстановление благоустройства после работ ресурсоснабжающих организаций и обработка обращений жителей по уборке мусора.



На текущую неделю запланированы мероприятия: 27 августа в ДК «Павлово‑Покровский» пройдет встреча в формате «выездной администрации» (начало в 17:00), 29–30 августа во всех учреждениях культуры округа — День открытых дверей (11:00–15:00) с экскурсиями и подбором кружков.