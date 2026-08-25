Спутники Илона Маска снова заметили над столицей: почему они летели «паровозиком» и стоит ли их бояться

Спутники Starlink, замеченные в небе над Москвой, не представляют никакой угрозы. Их можно было увидеть из-за близости орбиты и положения относительно Солнца. Об этом « Абзацу » рассказал эксперт в сфере кибербезопасности Денис Батранков.

По его словам, жители столичного региона наблюдали очередной поток новых аппаратов, запущенных 22 августа. Они еще не успели разойтись друг от друга и летели плотной группой. Со временем расстояние между спутниками будет увеличиваться. Видимыми аппараты становились в момент, когда их освещало Солнце, — как раз тогда они проходили над Москвой. Орбита постоянно смещается, поэтому в следующий виток они окажутся уже над другой территорией.

Батранков отметил, что спутники Starlink используются для связи. Россия также развивает собственную низкоорбитальную систему. Поскольку такие аппараты находятся на низкой орбите, жители Земли будут видеть их все чаще.