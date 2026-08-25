Почти 400 лет искали и нашли: в Шотландии обнаружили королевский корабль с сокровищами на сотни миллиардов

Спустя почти четыре века исследователи в Шотландии, возможно, нашли место крушения парома «Благословение Бернтайленда», на борту которого в 1633 году находилось около пяти тонн золота и серебра, а также личные вещи короля Карла I, и теперь стоимость груза может достигать £1 млрд. Об этом сообщает Daily Star.

Судно, принадлежавшее королю Англии и Шотландии, перевернулось в заливе Ферт-оф-Форт во время церемониального плавания, когда Карл I направлялся на свою коронацию в Шотландию. Монарх стал свидетелем гибели парома, на борту которого находился бесценный груз: произведения искусства, личные вещи и огромный сервиз на 280 персон. Организация Burntisland Heritage Trust более 30 лет безуспешно искала останки судна, но только в конце августа — после сканирования дна в полутора километрах от побережья — ученые обнаружили аномалию под слоем ила. Найденный фрагмент древесины, по предварительным данным, может быть частью того самого корабля.

По современным оценкам, только вес драгоценных металлов на борту оценивается в £30 млн. (около ₽3,4 млрд.). Однако если личные вещи Карла I и другие артефакты хорошо сохранились в иле, стоимость находки может вырасти до астрономического £1 млрд. (более ₽113 млрд.).



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