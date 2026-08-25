Мытищинскую больницу модернизировали: шесть новых аппаратов уже работают
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Мытищи]
В Мытищинскую областную клиническую больницу поступило современное наркозно-дыхательное оборудование, что значительно улучшит качество медицинской помощи пациентам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
С начала года в медучреждения Подмосковья поступило более 70 единиц новой медицинской техники, из которых шесть уже работают в больнице на улице Коминтерна.
Как сообщил министр здравоохранения Максим Забелин, новое оборудование необходимо для безопасного проведения хирургических операций и интенсивной терапии. Его установка напрямую влияет на качество лечения пациентов. До конца текущего года планируется поставка еще десяти единиц подобной техники.
Проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева. Это позволит повысить уровень медицинского обслуживания в регионе.