Мытищинскую больницу модернизировали: шесть новых аппаратов уже работают

С начала года в медучреждения Подмосковья поступило более 70 единиц новой медицинской техники, из которых шесть уже работают в больнице на улице Коминтерна.



Как сообщил министр здравоохранения Максим Забелин, новое оборудование необходимо для безопасного проведения хирургических операций и интенсивной терапии. Его установка напрямую влияет на качество лечения пациентов. До конца текущего года планируется поставка еще десяти единиц подобной техники.



Проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева. Это позволит повысить уровень медицинского обслуживания в регионе.