Зависимость возникает незаметно: когда бокал вина после работы перестает быть способом расслабиться

После тяжелого дня многие пытаются снять напряжение с помощью алкоголя, считая это быстрым способом расслабиться. Однако такая привычка может постепенно закрепиться: сначала спиртное становится редким способом отвлечься, а затем превращается в постоянный «инструмент» борьбы со стрессом. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-психотерапевт, психолог, заведующая психоневрологическим диспансерным отделением Красногорской клинической больницы Минздрава МО Елена Кунаковская.

«Проблема в том, что алкоголь лишь маскирует проблему, а не решает ее. Со временем мозг запоминает этот „легкий“ способ, и человек снова и снова обращается к нему, чтобы заглушить тревогу, усталость или скуку», — рассказала Елена Кунаковская.

Врач отметил, что зависимость редко появляется внезапно. Сначала это может быть редкое употребление после тяжелого дня, затем алкоголь превращается в привычный способ справляться с эмоциями, а позже возникает навязчивая тяга.

Как понять, что контроль над алкоголем теряется

Один из первых тревожных признаков — человек планирует выпить немного, но в итоге употребляет значительно больше, чем собирался. Также опасным сигналом становится ситуация, когда алкоголь превращается в главный способ борьбы со стрессом. Если спорт, встречи с близкими, отдых или другие способы восстановления уходят на второй план, стоит обратить внимание на такую привычку. Еще один признак — постоянные мысли о выпивке: человек начинает планировать события с учетом возможности употребления алкоголя. По словам психотерапевта, насторожить должны и физические проявления при отсутствии спиртного: тревожность, раздражительность, нарушения сна, потливость или дрожь.

«Если появляются провалы в памяти после употребления, продолжение выпивки несмотря на проблемы со здоровьем, работой или отношениями, это уже серьезные сигналы, которые нельзя игнорировать», — подчеркнула специалист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Полина Крачун ]

Можно ли отказаться самостоятельно

Если употребление было редким и физическая зависимость еще не сформировалась, человек часто может справиться самостоятельно, заменив алкоголь другими способами снятия напряжения. Однако при регулярном употреблении резкий отказ может быть опасным. Организм, привыкший к постоянному присутствию этанола, может отреагировать нарушением работы нервной системы. В таких случаях возможны тревога, бессонница, дрожь, скачки давления, а при тяжелой зависимости — судороги, галлюцинации и алкогольный делирий.

«Если зависимость уже сформировалась, лучше не рисковать и обратиться за помощью к специалисту — наркологу или психотерапевту. Врач поможет безопасно пройти этап отмены и разобраться с причинами, которые привели к употреблению», — объяснила Кунаковская.

По словам врача, чем раньше человек замечает проблему и обращается за поддержкой, тем проще вернуть контроль над ситуацией.

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