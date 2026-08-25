Губернатор Подмосковья запустил первый производственный корпус ГИП «Титан» в Ленинском округе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов запустили первый производственный корпус государственного индустриального парка «Титан» в Ленинском округе.

«У нас было обязательство — сделать здесь самую современную промышленную площадку. Это и инфраструктура, и готовое здание, где будут собраны самые передовые технологии. Мы сегодня открываем первую очередь: на 100 га продолжают возводиться помещения в формате „Лайт Индастриал“, а также предприятия. Здесь присутствуют коллеги, которые умеют успешно это делать. И я не сомневаюсь, что все, что они построят, будет востребовано», — отметил губернатор.

В парке создадут кластер промышленной и складской робототехники. В первом корпусе разместились уже семь отечественных компаний, которые производят роботов.

«Роботизация, повышение производительности труда — приоритет, который обозначен в Указе нашего президента. Мы понимаем, что должны быть в партнерстве со всеми передовыми странами. Сегодня преимущественно это Китай. Нам важно изучать мировой опыт, чтобы самые успешные практики внедрять у себя», — подчеркнул Воробьев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 1/10 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 2/10 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 3/10 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 4/10 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 5/10 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 6/10 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 7/10 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 8/10 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 9/10 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 10/10

В числе резидентов — «Русский робот», «Смарт Робот», «Семаргл роботикс», «Битроботикс» и другие компании. В производстве используются собственные разработки в области ИИ и отечественное ПО.

«Спасибо Андрею Юрьевичу и его команде за такое развитие и переосмысление форматов. Вообще, в нашей стране сейчас больше 500 индустриальных парков, 72 из них уже работают на территории Московской области. Подмосковье — лидер по развитию такой инфраструктуры», — отметил Антон Алиханов.

Вся территория индустриального парка была забронирована резидентами еще до его открытия. Ожидается, что в реализацию проектов будет инвестировано ₽50 млрд. При запуске производств в регионе появится свыше 4 тыс. рабочих мест.

Также на территории парка в 2027 году будет открыт Техноколледж. В нем будут готовить специалистов, которые смогут проходить практику на предприятиях компаний-резидентов.

«Безусловно, решение задач, которые стоят перед страной, в частности, обеспечение технологического суверенитета, невозможны без развития таких государственных индустриальных парков, где будет реализовано и импортозамещение, и роботизация. И, что самое важное, здесь появится технологический колледж, который будет обучать и готовить специалистов, которые смогут проходить производственную практику, и в дальнейшем работать на этих предприятиях. Без квалифицированных кадров невозможно», — заявил депутат Госдумы РФ Роман Терюшков.

В Техноколледже будут обучать архитекторов цифровых систем, операторов-наладчиков, техников по монтажу и обслуживанию электронных систем. На практику будет приходиться 70% обучения.

«Дети, которые выберут наш Техноколледж, даже в первые два года обучения помимо теории смогут заходить во все эти действующие производства, понять, где они хотят работать, сколько смогут зарабатывать и т. д. И нет сомнений, что это партнерство поможет нам раскрыть здесь, на производственной площадке, самых талантливых ребят», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что в школах Подмосковья в новом учебном году стартует проект «Киберурок». Также в учреждениях будут развивать робототехнику. Первые 12 учебных роборук, произведенных в одном из цехов ГИП «Титан» передадут Технолицею им. Долгих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе запустят три государственных индустриальных парка.