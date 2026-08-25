В Лобне к новому учебному году откроется обновленная школа

На улице Фестивальная в Лобне завершился капитальный ремонт здания школы №2, ее планируют открыть к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». В здании, которое построили в 1978 году, отремонтировали кровлю, утеплили, обновили фасад и входную группу, заменили системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, провели внутренние ремонтные работы и не только.

На объекте художники мастерской Алексея Шилова создали композиции в технике сграффито (рельефной росписи) в рамках проекта «Моя школа - моя история». На стенах обновленной школы появились Лобненский пруд, Шуховская водонапорная башня, Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Киово и другие символы города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.