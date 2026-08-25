Спите по 9 часов и все равно устаете? Сомнолог Бузунов объяснил, в чем проблема

Можно провести в кровати почти всю ночь и все равно проснуться разбитым. Причина часто не в количестве часов сна, а в его качестве: тревожные пробуждения, поверхностный сон и проблемы с дыханием могут лишить организм полноценного восстановления. Сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что улучшить самочувствие иногда можно не за счет увеличения продолжительности сна, а благодаря тому, что сам процесс восстановления станет более эффективным.

«Если сон поверхностный, тревожный, с частыми пробуждениями или постоянным напряжением, то даже 9 часов в постели не дадут ощущения восстановления. И наоборот: когда сон становится более стабильным и физиологичным, человек может чувствовать себя лучше даже без увеличения его продолжительности», — объяснил Бузунов.

При этом врач предупредил, что улучшение качества сна не означает, что организм можно заставить обходиться меньшим количеством отдыха. Попытки сократить необходимое время сна с помощью различных техник, добавок или гаджетов не заменят полноценного восстановления.

«Если организму нужно 7–8 часов, превратить их в 5 часов за счет медитации, маски, БАДов и идеального матраса не получится», — отметил сомнолог.

По словам специалиста, сделать сон лучше помогают вполне практичные методы: стабильный режим, снижение вечерней нагрузки, работа с тревогой, лечение хронической бессонницы, а также устранение проблем вроде храпа и синдрома апноэ сна. Бузунов подчеркнул, что главная задача — не пытаться «обмануть» организм, а создать условия, при которых сон действительно выполняет свою восстановительную функцию.

«Качество сна можно улучшить за счет режима, лечения бессонницы, работы с тревогой, устранения храпа или апноэ, уменьшения вечерней стимуляции. Но это улучшение не заменяет сам сон, а помогает ему лучше выполнять свою восстановительную функцию», — заключил врач.

Сомнолог предупредил, что попытки «взломать» сон и спать по 4–5 часов ведут не к суперпродуктивности, а к хроническому недосыпу — человек быстро привыкает к ухудшениям и перестает их замечать, хотя страдают внимание, скорость реакции и способность принимать решения.