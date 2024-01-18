Факт незаконного размещения стройотходов и грунтов выявили в подмосковных Мытищах

Сотрудники Министерства экологии и природопользования Московской области зафиксировали незаконное размещение строительных отходов и грунтов на нескольких земельных участках вблизи деревни Сухарево в городском округе Мытищи.

Специалисты аккредитованной лаборатории провели исследования, чтобы установить степень негативного воздействия свалки и рассчитать сумму ущерба, нанесенного в результате перекрытия почв. В результате работы экспертов выяснилось, что отходы размещены на пяти участках, общая площадь перекрытия превысила тридцать семь тысяч квадратных метров, объем отходов составил более сорока тысяч кубометров.

Отмечается, что исследования показали, что подавляющее большинство размещенного мусора составляют техногенные грунты, лом асфальта, кирпича и бетона. Эксперты не выявили сколько-нибудь серьезного накопления в почве загрязняющих веществ, поскольку основная масса мусора инертна. Однако землям нанесен ущерб в размере свыше восемнадцати миллионов рублей.

Все материалы по данному делу направлены в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Московской области.

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