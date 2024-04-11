Фермеры из Волоколамска завели на своем участке аистов

Фермеры Анастасия и Сергей Данте из села Новлянское в Волоколамске завели на своем участке аистов. Сейчас на территории хозяйства обитают два представителя пернатых — самец и самка.

Семья Данте переехала в Подмосковье пять лет назад. На местной водокачке фермеры заметили гнездовье аистов и решили завести пернатое семейство и на своей земле. Для этого на краю участка фермеры установили высокий столб со специальной круглой решеткой для обустройства гнезда.

Фото: [ Владислав Мурашов ]

В прошлом апреле на участке появился аист. Птица внимательно изучила сооружение и улетела. Через несколько дней аист вернулся, а позднее к нему присоединилась подруга. Вскоре пара соорудила гнездо.

Этой весной аист вернулся на две недели раньше, чем в прошлом году. Прежде чем занять свое законное гнездо, ему пришлось побороться с конкурентами. Через несколько дней к нему присоединилась самка.

Фермеры с радостью наблюдают за птицами и отмечают, что от пернатых есть и практическая польза — на участке стало меньше мышей, кротов и землероек.