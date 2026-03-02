Финалист «Зеленой премии» приглашает детей на экоконкурс поделок из отходов

Центр «Экоториум», специализирующийся на вопросах экологического образования, совместно с региональным оператором «Нижэкология-НН» запускает детский творческий конкурс «Прорыв в космос». Участникам предлагается изготовить работы из вторичных материалов и отходов. Конкурс приурочен к 65-летнему юбилею первого полета человека в космос, который осуществил Юрий Гагарин.

Принять участие могут дети и подростки до 18 лет, разделенные на три группы в соответствии с возрастом. Победителей наградят дипломами и специальными призами. Также Нижегородский планетарий установит собственную номинацию, по которой будут отмечены лучшие из финалистов. Работы призеров планируется разместить для публичного показа в выставочном пространстве «Экоториума».

Работы участники могут направить на электронную почту ecotorium2.0@mail.ru до 23 марта 2026 года включительно. Положение о Конкурсе, заявка и согласие о персональных данных расположены по ссылке.

В пресс-службе РЭО отметили, что компания активно проводит и поддерживает образовательные проекты. Каждое мероприятие – от просветительских событий до помощи волонтерским движениям – вносит существенный вклад в формирование экологически ответственного будущего страны.

Центр экологического просвещения «Экоториум» был признан лучшим в категории «Экологические центры» на «Зеленой Премии-2025».