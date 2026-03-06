Финансовая надежность регоператоров зафиксирована в пяти регионах

Региональные операторы в пяти субъектах России, получили банковские гарантии. Об этом в ходе планового совещания правительственного штаба по отраслевой системе сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Буцаев.

В течение минувшей недели необходимые бумаги подготовили:

Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Ильутинское» (Чукотский автономный округ);

Общество с ограниченной ответственностью «Вега» (Воронежская область);

ООО «Среднеканский РО» (Магаданская область);

Акционерное общество «Крайжилкомресурс» (Краснодарский край);

ООО «Гармония» (Хабаровский край).

«Благодарю регионы за проделанную работу. Наличие банковской гарантии — это важный показатель экономической устойчивости регионального оператора и его способности выполнять обязательства перед жителями и контрагентами», — отметил Денис Буцаев.

На текущий момент семь регоператоров в десяти российских регионах пока не обеспечили себя банковскими гарантиями. За прошедшую семидневку данный список уменьшился на пять организаций из пяти субъектов РФ.