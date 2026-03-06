Финансовая надежность регоператоров зафиксирована в пяти регионах
Фото: [Медиасток.рф]
Региональные операторы в пяти субъектах России, получили банковские гарантии. Об этом в ходе планового совещания правительственного штаба по отраслевой системе сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Буцаев.
В течение минувшей недели необходимые бумаги подготовили:
- Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Ильутинское» (Чукотский автономный округ);
- Общество с ограниченной ответственностью «Вега» (Воронежская область);
- ООО «Среднеканский РО» (Магаданская область);
- Акционерное общество «Крайжилкомресурс» (Краснодарский край);
- ООО «Гармония» (Хабаровский край).
«Благодарю регионы за проделанную работу. Наличие банковской гарантии — это важный показатель экономической устойчивости регионального оператора и его способности выполнять обязательства перед жителями и контрагентами», — отметил Денис Буцаев.
На текущий момент семь регоператоров в десяти российских регионах пока не обеспечили себя банковскими гарантиями. За прошедшую семидневку данный список уменьшился на пять организаций из пяти субъектов РФ.