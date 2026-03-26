Функционал системы учета отходов РЭО был усовершенствован

В составе модуля «Аналитика» был разработан и добавлен новый элемент — «Дашборд субъекта».

Этот инструмент внедрен для увеличения прозрачности деятельности региональных операторов, всестороннего мониторинга состояния инфраструктурных объектов, задействования транспорта и иных ключевых показателей отрасли. Посредством визуализации данных дашборд дает возможность четко оценить текущую ситуацию в каждом регионе и составить полное представление о ходе выполнения отраслевых процессов.

Реализована функция построения суточного рейтинга площадок накопления отходов, привязанного к утвержденному графику их вывоза.

В ФГИС УТКО усовершенствованы процедуры контроля за соблюдением планов по удалению ТКО в соответствии с установленными временными регламентами. Также улучшен механизм автоматического заполнения карточек мест накопления информацией о графиках с использованием унифицированного шаблона. На базе этих данных система формирует ежедневный рейтинг для субъектов.

При определении рейтинга учитываются все зафиксированные факты вывоза ТКО, сведения о которых поступили в систему до 15:00 (по местному времени региона) на день, следующий за днем проведения работ. Актуальная версия рейтинга обновляется каждый день в 17:00 (по местному времени субъекта).

На Интерактивную карту системы добавлена возможность просмотра видеотрансляций со строящихся объектов инфраструктуры для обращения с отходами.

Новый функционал позволяет вносить и отображать данные о камерах видеонаблюдения, установленных на площадках возводимых объектов. К примеру, на карте можно включить специальный слой, отображающий перспективные строящиеся объекты, где видеокамеры уже функционируют.