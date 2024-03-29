Гадюки начали просыпаться в Подмосковье, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. После долгой спячки змеи выползают из укрытий в поисках тепла, пищи и партнера.

«Зачастую в весенние дни их можно встретить греющимися на камнях, бревнах или лесных тропинках. Чуткий язык помогает им находить добычу и ориентироваться в пространстве», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

На территории региона обитает несколько видов змей. Помимо гадюки обыкновенной, это водяной и обыкновенный ужи, а также медянка. В отличие от перечисленных видов гадюка обыкновенная является ядовитой. От простого ужа она отличается треугольной формой головы и вертикальными зрачками, как у кошки. У ужа голова округлая, с характерными желтыми «очками», а зрачки — круглые.

Укус гадюки довольно болезненный, но не смертельный. Тем не менее, обязательно следует вызвать врача или обратиться в больницу. До оказания профессиональной помощи рекомендуется соблюдать покой, охладить место укуса, принять антигистаминные препараты, пить больше воды. Самостоятельно высасывать яд — опасно.

При встрече с гадюкой нужно аккуратно обойти ее или убрать в сторону длинной палкой. Не убивайте змею — она играет очень важную роль в экосистеме, контролируя численность грызунов. Кроме того, этот вид включен в Красную книгу Подмосковья.