Гэндальф и Драгалик. Самые необычные клички кошек назвали в Подмосковье

В Минсельхозпроде Подмосковья в рамках празднования Всемирного дня кошек рассказали о самых необычных кличках и породах этих животных в регионе.

Так, жители области дали своим питомцам такие клички, как Револьера, Масдам, Драгалик, Анотаблекс, Гэндальф, Цири, Киса Шина Мура.

Что касается пород, жители региона заводят сингапурских и бурманских короткошерстных кошек, Манчкинов. Также в области проживают владельцы норвежской лесной кошки.

На территории Подмосковья работает тридцать приютов для животных, где можно взять питомца. Найти подходящий можно с помощью этой карты.