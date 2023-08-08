Гэндальф и Драгалик. Самые необычные клички кошек назвали в Подмосковье
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
В Минсельхозпроде Подмосковья в рамках празднования Всемирного дня кошек рассказали о самых необычных кличках и породах этих животных в регионе.
Так, жители области дали своим питомцам такие клички, как Револьера, Масдам, Драгалик, Анотаблекс, Гэндальф, Цири, Киса Шина Мура.
Что касается пород, жители региона заводят сингапурских и бурманских короткошерстных кошек, Манчкинов. Также в области проживают владельцы норвежской лесной кошки.
На территории Подмосковья работает тридцать приютов для животных, где можно взять питомца. Найти подходящий можно с помощью этой карты.