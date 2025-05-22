Гендиректор РЭО побывала на комплексе по переработке отходов «Волхонка» в Петербурге

Руководитель Российского экологического оператора Ирина Тарасова побывала на петербургском предприятии по переработке мусора «Волхонка», где провела встречу с Екатериной Горшковой, генеральным директором компании «Невский экологический оператор». Этот визит был организован в преддверии открытия деловой программы Невского международного экологического форума.

Строительство «Волхонки» реализовывалось поэтапно. Первоначально, в 2023 году, была запущена первая линия с производительностью 200 тысяч тонн в год. Впоследствии, в 2024 году, была введена в действие вторая очередь, предназначенная для обработки 400 тысяч тонн отходов и включающая в себя цех компостирования с использованием туннельной технологии. Общие финансовые вложения в проект составляют 10,4 млрд рублей, из которых 4,4 млрд рублей были выделены РЭО.

В новейшем сортировочном блоке установлено более 180 единиц высокотехнологичного оборудования, при этом около 90% этого оборудования произведено российскими предприятиями. С учетом первой очереди, общее количество единиц техники, функционирующих на предприятии, превышает 270. Общая длина конвейерных лент составляет приблизительно шесть километров.

С третьего квартала 2024 года КПО «Волхонка» вышел на запланированные объемы, утилизируя 600 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год.