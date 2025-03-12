Генеральный директор РЭО Денис Буцаев и глава Тувы Владислав Ховалыг обсудили проект мусоросортировочного комплекса

Предметом обсуждения стало строительство современного комплекса вблизи поселка Каа-Хем, предназначенного для обработки до 70 тысяч тонн отходов ежегодно.

По словам Дениса Буцаева, данный комплекс позволит Республике Тыва приблизиться к выполнению задач национального проекта в сфере переработки, утилизации и уменьшения объемов захоронения отходов. Он отметил, что проект находится на этапе согласования, а проектно-сметная документация вскоре будет направлена на экспертизу в Главгосэкспертизу. Российский экологический оператор готов профинансировать до 95% инвестиций, подтвержденных заключением Главгосэкспертизы.

В настоящее время проектно-сметная документация проходит экологическую экспертизу, и ведется работа по устранению выявленных замечаний. Предполагается, что заключение Главгосэкспертизы будет получено к 3 апреля 2025 года.

Проект реализуется на основе концессионного соглашения, заключенного между Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва и компанией «Вторэкопром».

Владислав Ховалыг подчеркнул, что при поддержке РЭО ведется работа над созданием мусоросортировочного комплекса с полигоном в Туве. Он назвал этот объект важным для республики, позволяющим выйти на качественно новый уровень в обеспечении экологического благополучия. По его словам, проектно-сметная документация в настоящее время находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе, а замечания оперативно устраняются, и ожидается получение окончательного результата в течение ближайшего месяца.

Согласно планам, комплекс сможет обрабатывать 70 тысяч тонн отходов в год, утилизировать 31,5 тысячи тонн и захоранивать 70 тысяч тонн.