Географ Литвиненко оценила вероятность превращения Москвы в Петербург после рекордно серого октября

По словам географа Виктории Литвиненко, минувший пасмурный октябрь в столице маловероятно станет трендом. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что особенности циркуляции атмосферы текущего года нарушили средние многолетние показатели.

По мнению эксперта, относительно климата Москва Санкт-Петербургом не будет из-за своего широтного положения и преобладающего западных воздушных масс.