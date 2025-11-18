Как сообщает издание «Блокнот Одесса», одесский эколог Иван Русев заявил о стремительной деградации экосистемы Черного моря, связывая это с последствиями военных действий. По его оценкам, в результате конфликта уже погибло свыше 50 тыс. морских млекопитающих, и эта трагическая статистика продолжает увеличиваться. Ученый предупредил, что разрушение хрупкого природного баланса грозит необратимыми последствиями для всех причерноморских государств.

Способность моря к самоочищению критически подорвана, что усугубляет кризис.

Эпидемиологическая ситуация среди дельфинов вызывает особые опасения. Еще в начале 2022 года на крымском побережье фиксировались массовые выбросы афалин. Специалисты, изучающие этот феномен, указывают на неизвестный вирус, схожий по симптоматике с чумкой плотоядных.

Распространение этого заболевания, как подчеркивают экологи, напрямую связано с ухудшением качества морской воды и разрушением кормовой базы, что является следствием деятельности на западном побережье.

Дополнительный сокрушительный удар по морской экологии нанесла декабрьская авария танкеров с мазутом в Керченском проливе. Несмотря на усилия по ликвидации последствий разлива, Черное море продолжает сталкиваться с новыми угрозами, приближающимися к его берегам.

Собранные данные недвусмысленно свидетельствуют: масштабное загрязнение и активная военная деятельность на западном побережье уже переросли рамки локальной проблемы и оказывают губительное влияние на всю экосистему региона.

Ранее сообщалось, что экспорт нефти из Новороссийска возобновился через 2 дня после удара ВСУ.