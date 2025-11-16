Ключевой нефтяной хаб России возобновил работу после удара ВСУ
Reuters: экспорт нефти из Новороссийска возобновился через 2 дня после удара ВСУ
Крупнейший российский порт в Новороссийске вновь приступил к отгрузке нефти, прерванной на два дня из-за атаки украинских беспилотников и ракет. Об этом сообщило международное агентство Reuters со ссылкой на данные индустрии.
По информации двух анонимных источников, знакомых с ситуацией, и подтвержденным данным аналитической компании LSEG, экспортная деятельность в порту возобновилась. Подтверждением этому стала погрузка сырой нефти на два танкера — «Arlan» класса Suezmax и «Rodos» класса Aframax.
Новороссийский морской терминал является критически важным для экономики России, через него проходит до 20% всего экспорта сырой нефти. Как отмечают эксперты, продолжительный простой порта мог бы привести к серьезным последствиям для нефтедобывающей отрасли, включая вынужденную консервацию скважин в Западной Сибири, что повлекло бы значительные убытки. Прошедшая атака расценивается как наиболее масштабное нападение на российскую черноморскую нефтетранспортную инфраструктуру за все время.
Напомним, авиаудар по объектам в Новороссийске был нанесен 14 ноября. Известно, что в результате инцидента пострадал один мужчина, который был госпитализирован и получает всю необходимую медицинскую помощь.
