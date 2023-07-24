Гидролог назвал способ восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал

Гидролог Михаил Болгов сообщил, каким образом можно восстановить подачу воды в Северо-Крымском канале. Эксперт заявляет, что для этого нужно построить насосную станцию, перекачивающую туда воду из реки Днепр. Слова Болгова передает издание РИА Новости .

Эксперт указал на то, что в головной части Северо-Крымского канала отсутствует напор, поэтому вода не поступает туда самостоятельно. В качестве решения этой проблемы он предложил построить там насосную станцию, которая будет качать воду из Днепра.

Гидролог также добавил, что в условиях СВО постройка подобной станции является невозможной, но технически это можно сделать.

Недавно стало известно, что в канал перестала поступать вода, которая ранее поступала из Каховского водохранилища. После оказалось, что хранилища больше нет.