В заказнике «Журавлиная родина» при поддержке Загорской ГАЭС восстановили экологические тропы
Загорская ГАЭС обновила экологические тропы в заказнике «Журавлиная родина»
Фото: [Загорская ГАЭС]
В заказнике «Журавлиная родина» при поддержке Загорской ГАЭС восстановили экологические тропы. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
Так, летом на экотропе «Болотная» протяженностью 1,5 км частично восстановили деревянный настил, заменили перила, установили новые скамейки и обновили входные группы и информационные щиты.
На экотропе «Бобровая» протяженностью 400 метров была отремонтирована бобровая хатка.
На территории биостанции заказника установили новые скамейки и покрасили арт-объекты «Бобр-скалодром» и «Беседка-сова». Кроме того, обустроили палеонтологическую песочницу для юных натуралистов.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.