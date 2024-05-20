Глава Шатуры высадил деревья вместе с жителями округа во время акции «Лес будущего»

Более 150 жителей г.о. Шатура присоединились к полезному делу на акции «Лес будущего», в ходе которой прошла посадка молодых деревьев в память о павших героях Великой отечественной войны.

В экологической акции приняли участия глава Шатуры Алексей Артюхин, общественники, депутаты, семьи и другие неравнодушные жители. Самому юному участнику Никите Полонину оказалось всего восемь лет: на полезное дело он пришел с мамой, братьями и сестрой. Общими усилиями участники провели посадку на участке вблизи деревень Тархановская и Филисово, который в будущем украсят сосны.

Отметили и участие студентов Шатурского энергетического техникума, которые посадили целую борозду молодых саженцев.

Посадка в рамках международной акции «Сад памяти» была запущена в память о героях Великой отечественной войны, а также для помощи окружающей природе. Эта акция объединяет народы и страны, а также позволяет передавать знания об отважных предках будущему поколению.