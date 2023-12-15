Главную экоелку России установили в столичном зоопарке

Украшения для елки создали участники первой всероссийской акции «Новогодняя экоигрушка», организованной Росприроднадзором в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».

Восьмиметровую елку украсили работами авторов со всей страны. Всего поступило свыше 5 тысяч экологичных новогодних игрушек, которые созданы из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов.

«Мы счастливы представить эту невероятную по своей красоте и экологичности елку. И тронуты потрясающими новогодними игрушками! Каждая из них создана талантливо, от каждой исходит сердечное тепло и забота об окружающей среде» – сказала Радионова.

На торжественную церемонию пригласили и юных авторов экоигрушек. Ребята сами повесили свои украшения на дерево и полюбовались результатом.

«Мне очень приятно, что экоелка будет радовать посетителей Московского зоопарка! Спасибо ребятам, которые изготовили удивительные игрушки на тему защиты редких животных», – добавила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Гостям мероприятия провели уникальную экскурсию, во время которой они навестили животных, спасенных совместными усилиями Росприроднадзора и специалистов зоопарка. Также ребятам вручили сладкие подарки от Деда Мороза. Такие же призы ждут авторов всех новогодних украшений.