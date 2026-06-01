Конфликт между Яной Кошкиной, ее мамой и сестрами Авериными обрел новый поворот

Конфликт на проекте «Сокровища императора» между актрисой Яной Кошкиной, ее матерью Маргаритой и сестрами Диной и Ариной Авериными разгорается с новой силой, сообщает Teleprogramma.org.

Яна заявила, что у них с матерью сложились неприязненные отношения с гимнастками на телешоу. В частности, она обвинила Авериных в том, что те не здороваются с ними во время испытаний.

Напомним, в недавнем выпуске программы Маргарита Кошкина спросила, почему сестер называют олимпийскими чемпионками, несмотря на их места на Олимпиаде, из-за чего между ними возник конфликт.

Накануне в своем телеграм-канале Яна опубликовала пост, в котором заявила, что была слишком мягкой с сестрами Авериными. По словам актрисы, после ее предыдущих высказываний ей написали гимнастки, которые тренировались с девушками. Те рассказали ей об интригах, которые якобы плели сестры.

«Буллить девочек-соперниц, которые младше, но явные конкурентки… Травить своего тренера, давшего им путь к Олимпиаде», — написала Яна.

Кошкина призналась, что была в шоке от услышанного, и добавила, что больше не хочет упоминать Авериных в своем канале.

Приключенческое реалити «Сокровища императора» снимают в Китае. Это российская версия мирового хита The Amazing Race. Участники в командах сражаются за главный приз — 1 млн юаней (более 10 млн рублей). Премьера на канале ТНТ состоялась 10 марта 2024 года, а ведут проект Ольга Бузова и Михаил Галустян.

