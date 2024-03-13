Голосование за главное дерево области стартовало в Подмосковье

В Подмосковье стартовало голосование за главное дерево региона, которое в дальнейшем будет представлять область на конкурсе «Российское дерево года». Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Голосование в Подмосковье продлится до двух часов дня 31 марта. Итоги голосования подведут 1 апреля. Для участия в опросе нужно пройти по этой ссылке и выбрать одно или несколько деревьев.

Всероссийский конкурс стартует 1 мая и продлится до 1 августа. За победу в нем будут бороться уникальные деревья со всей страны, которые включены в национальный реестр старовозрастных деревьев России и имеют статус памятника живой природы.