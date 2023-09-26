Горение стройматериалов в Химках не привело к превышению ПДК загрязняющих веществ в воздухе

Силами МЧС пожар в подмосковных Химках удалось ликвидировать, однако по словам местных жителей, из-за произошедшего инцидента всю округу заволокло дымкой, а воздухе присутствует запах гари. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

Глава ведомства Тихон Фирсов уточнил, что как только в ведомстве узнали о возгорании на место происшествия оперативно отправили мобильную лабораторию ГКУ «Мособлэкомониторинг» для определения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Исследования состояния атмосферного воздуха проводились в селитебной зоне в 1,3 км от возгорания. Согласно полученным результатам, превышений установленных нормативов предельно допустимых максимально разовых концентраций зафиксировано не было.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.