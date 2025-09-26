Гостями Зеленого фургона РЭО стали 530 участников форума «АгроПродвижение» в Тульской области

Более 50% участников молодежного аграрного мероприятия, проходившего с 19 по 25 сентября, воспользовались возможностями Зеленого фургона РЭО. Согласно отчетам, мобильную мастерскую переработки посетили 530 человек из 800.

Представители пресс-службы РЭО отметили: «Мы стремимся сделать тему экологии доступной и увлекательной для молодежи. Зеленый фургон РЭО зарекомендовал себя как действенный способ экологического образования, вызывающий постоянный интерес. В Тульской области он вновь продемонстрировал, что молодые специалисты активно интересуются экологическими проблемами».

В Зеленом фургоне участники форума узнавали о современных подходах к раздельному сбору отходов и участвовали в интерактивных занятиях: использовали велошредер для вторичной переработки пластика, играли в шахматы, сделанные из переработанных материалов, и получали сувениры.