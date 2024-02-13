Готовность работ по рекультивации полигона ТКО «Сафоново» составила уже 80 процентов

Подрядная организация АО «МСУ-1» продолжает вести активные работы по рекультивации в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» на закрытом полигоне твердых коммунальных отходов «Сафоново» в Раменском городском округе. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Отмечается, что на данный момент на объекте полностью обустроена система сбора фильтрата и водоотведения, установлена противофильтрационная завеса с ростверком. Примечательно, что уже в конце марта планируется полностью завершить формирование тела полигона и выполнить осушение выемок.

Примечательно, что полигон ТКО «Сафоново» просуществовал относительно недолго, но, несмотря на это скопил в себе более двух с половиной миллионов кубических метров отходов. Ожидается, что по окончании работ улучшится качество жизни ста четырнадцати тысяч человек, которые многие годы проживали вблизи объекта негативного воздействия.

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