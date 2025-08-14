Группа представителей РЭО посетила объекты обработки отходов в Республике Дагестан

13 августа в Дагестан с деловым визитом прибыла делегация, в состав которой вошли сотрудники РЭО, представители аппарата вице-премьера Дмитрия Патрушева и Министерства природных ресурсов РФ. Поручение об анализе хода реформы обращения с отходами непосредственно на местах было дано вице-премьером Патрушевым в ходе заседания правительственного штаба, посвященного организации системы обращения с ТКО, известного как «Инцидент № 58».

Вместе с руководством республики Дагестан делегаты провели инспекцию объектов, задействованных в сфере ТКО, в частности, строительную площадку мусоросортировочного комплекса «Хасавюрт» (проектной мощностью 250 тысяч тонн отходов ежегодно), строящиеся комплексы «Дербент» (200 тысяч тонн в год) и «Махачкала» (500 тысяч тонн в год), а также действующий полигон в Кумторкалинском районе Махачкалы, рассчитанный на 300 тысяч тонн отходов ежегодно.

Кроме того, члены выездной рабочей группы встретились с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым, где подробно обсудили текущий статус реализации проектов в области обращения с ТКО и планы по развитию соответствующей инфраструктуры в регионе.

Руководитель РЭО Ирина Тарасова подчеркнула, что все строящиеся объекты на территории Дагестана обеспечат замкнутый цикл обращения с ТКО, включая обработку, вторичную переработку и захоронение отходов. РЭО и Минприроды продолжат оказывать всестороннюю поддержку региону в реализации намеченных проектов.

Одной из важных задач является обеспечение достаточного количества контейнерных площадок для сбора отходов к моменту ввода в эксплуатацию новых объектов. За последние два месяца в Дагестане было создано более 300 таких площадок, а до конца текущего года планируется оборудовать еще свыше двух тысяч. Муниципалитеты выделили на эти цели более 160 миллионов рублей, помимо этого привлекаются внебюджетные источники финансирования.

В ходе совещания были также рассмотрены другие вопросы, в том числе передача данных весового контроля в систему ФГИС УТКО, интеграция данных ГЛОНАСС временными операторами и процедура выбора постоянного регионального оператора.