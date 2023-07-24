Guardian: содержание цезия в выловленном у АЭС «Фукусима» окуне многократно превысило норму
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Содержание цезия-137 в морском окуне, выловленном близ АЭС «Фукусима-1» в 180 раз превысило норму, сообщает The Guardian.
В рыбе обнаружено 18 тысяч беккерелей радиоактивного цезия на килограмм веса при норме в 100 беккерелей.
После аварии на АЭС в 2011 году компания-оператор станции ТЕРСО закрыла сетями зараженную акваторию, но некоторым особям удается проникнуть из нее в открытый океан. Пойманный окунь оказался рекордсменом по содержанию радиации.
В начале июля в КНР начали тотальный контроль морепродуктов, ввозимых из Японии. Из-за долгих сроков проверки эта мера фактически означает прекращение экспорта японской рыбы в Китай.