Химки лидируют в Подмосковье по числу площадок для проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево»

До конца месяца жители городского округа планируют высадить почти 800 молодых деревьев и около 2500 кустарников. Для новой поросли подготовили почти 130 площадок. Центральной точкой станет локация на улице Марии Рубцовой рядом с домом №3.

«Химки - в лидерах по числу локаций, организованных в этом году в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево». Напомню, ее инициировал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев еще в 2014 году, с тех пор для химчан это стало доброй традицией», - сказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Для участия в акции достаточно лишь выбрать удобную локацию. Это можно сделать на геопортале Подмосковья. Брать инвентарь с собой не нужно. Всем необходимым участников снабдят на месте. А еще жители смогут выбрать молодые деревья и кустарники, и им объяснят, как правильно высадить их в грунт.